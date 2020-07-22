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    • 22.07.2020 19:30
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    Bodrum Başsavcılığı'ndan flaş açıklama! isimli genç kızı tehdit eden tutuklandı!

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan , tutuklandı.

    Yardım çığlığı yanıt buldu!

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 'in yaptığı "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum" isyanının ardından harekete geçti. Tuğçe Çelik'in ifadelerinin ardından gözaltına alınan , tutuklandı.

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.".

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