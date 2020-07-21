Türkiye, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetini konuşurken, sosyal medyadan dikkat çeken bir yardım çığlığı yükseldi. Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Tuğçe Çelik isimli genç kız, 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı bir şahıs tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tehditlerle ilgi harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, şahsın Bodrum İlçe Emniyeti ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Tuğçe Çelik (21) adlı genç kız, "Bugün yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Başıma bela olan ve beni 10 yaşından beri tanıyan sapık ruh hastası 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs peşimi bırakmıyor. Ailemi ve çevremi de rahatsız ediyor. Onlarca kez şikayetçi oldum. Mahkemeye çıktım. Davanın şu anki ilerleyişi bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse, bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.
Bana, aileme, çevreme iftira üstüne iftira namusuma kadar iftira atan şizofreni hastalığı gerçekten mevcut olan bu kişiyi, ne polise ne hakime anlatabiliyorum. Bu olay 1 buçuk yıldır devam etmekte. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola giderek yapabildiğim şeyler, 2 kere uzaklaştırma alabilmekti. Ki her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum yani bu da faydasız."