Dün akşam saatlerinde son dakika gelişmesi olarak karşımıza çıkan Türkiye'nin Meis Adalarında NAVTEX ilan etmesiyle birlikte NAVTEX nedir? Ne anlama geliyor? gibi sorular en çok merak edilen konular oldu. Her şey Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda 2 Ağustos'a kadar sürecek Navtex ilan etmesi ile başladı. Bu ilan, bölgede sismik araştırmaların yapılacağının ve alana yabancı gemilerin girmemesi konusunda da bir ilandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle birlikte Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Peki, NAVTEX nedir? NAVTEX operasyonu nedir? NAVTEX ilan edilen bölge, detaylar haberimizde... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NAVTEX İLAN EDİLEN BÖLGE
Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.
NAVTEX NEDİR?
Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.
Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili Ingilizce'dir.
NAVTEX OPERASYONU NEDİR?
Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.
Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü.
Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi.
Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.
Yunanistan Neden Çok Tepki Gösterdi?
Meis Adası ve çevresi Yunanistan'a göre Yunan deniz alanı içerisinde. Bu nedenle Atina, bölgede Türk gemilerinin faaliyet yürütmesine karşı çıkıyor.
Uluslararası hukuk açısından Yunan iddiaları kabul edilse dahi bölge Türk kara suları içerisinde yer alıyor. Konuyla ilgili Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, "Yunanistan, Türkiye'nin kendi yetki alanları içerisinde sismik araştırma yapacak olmasından dolayı bunu savaş sebebi sayacağını ifade ederek uluslararası içtihat hukukunu ihlal etmekle kalmamış deniz hukukunun ve uluslararası hukukun BM ilkelerine dayalı kurallarını yok saymıştır." ifadelerini kullanarak Yunanistan'ın bir kez daha hukuksuz bir şekilde konuya yaklaştığını belirtti.
Yunan Ordusu Alarm Durumuna Mı Geçti?
Navtex ilanının hemen ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. İddiaya göre 15 Türk savaş gemisi bölgeye intikal etti. Bununla birlikte Türk savaş uçakları ve İHA'ların bölgede uçtuğu iddia edilse de bu bilginin teyitsiz olduğu ortaya çıktı. Yunan medyasına göre 15 Türk savaş uçağı 82 ihlal gerçekleştirdi.
Öte yandan Yunan Greek City Times internet sitesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin personellerin tüm izinlerini iptal ettiğini, Yunan ordusunun alarm durumuna geçtiğini yazdı.
Savaş Gemileri Meis Adası Çevresinde mi?
Diğer sondaj ve sismik faaliyetlerinde olduğu gibi araştırma gemilerine Türk fırkateynlerinin refakat edeceği bilinirken, son 24 saat boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin bölgede görev icra etmediği belirtildi.
Yunanistan Başbakanı Ne Dedi?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaratmaya devam etmesi halinde, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan başka seçeneği olmayacak." derken, ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ki tartışmalı bölgelerde ilan ettiği Navtex operasyon planını durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.