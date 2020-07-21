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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Son dakika haebri... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" dedi.

21.07.2020 15:37 - Son Güncelleme: 21.07.2020 16:03
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalarda yerli ve milli uçak gemisiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

"BU İŞİN ŞAKASI YOK, KARARLIYIZ"

Başkan Erdoğan'ın savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan bin 800'ü birimlere teslim edildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak."

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