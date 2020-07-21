Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi
Son dakika haebri... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" dedi.
Savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalarda yerli ve milli uçak gemisiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.
"BU İŞİN ŞAKASI YOK, KARARLIYIZ"
Başkan Erdoğan'ın savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:
"Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan bin 800'ü birimlere teslim edildi.