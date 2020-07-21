Son dakika: Başkan Erdoğan'dan uçak gemisi müjdesi

Savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalarda yerli ve milli uçak gemisiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.