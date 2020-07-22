Ülkemizdeki koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 22 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde yapılan açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorulardan birisi ise "Koronavirüs ölü, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?" sorusu oldu. Dün Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500, can kaybı 5 bin 526 olarak açıklandı. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KORONAVİRÜS ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.
"21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, paylaşımında ayrıca hastalığın Türkiye'deki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları için linki de paylaştı.
LOKANTA, KAFE VE KIRAATHANE GİBİ İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE YÖNELİK KISITLAMA KALDIRILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderildi.
Genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.
Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
81 İLDE "KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİ" YAPILACAK
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ilin valiliklerine "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderildiği belirtildi.
Buna göre, ülke genelinde 22 Temmuz'da valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapılacak.
Açıklamada, taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı.
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER 4 AYDA 20 MİLYON MASKE ÜRETTİ
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı mart ayından bu yana sağlık çalışanları için 20 milyondan fazla maskeyle 1 milyonu aşkın tulum ve tek kullanımlık hastane ürünü üretildi.
Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından sağlık çalışanlarının maske, tulum, kolonya, dezenfektan ile diğer sağlık ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çalışmalara devam ediliyor