Ülkemizdeki koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 22 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde yapılan açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorulardan birisi ise "Koronavirüs ölü, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu?" sorusu oldu. Dün Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500, can kaybı 5 bin 526 olarak açıklandı. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS ÖLÜ, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.