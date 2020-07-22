AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları hakkında uzaktan eğitim alan yüzbinlerce öğrenci araştırma yapıyor. Final sınavlarının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından gözler AÖF yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Alttan dersi bulunan ve kayıt olmak isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.