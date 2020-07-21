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    • 22.07.2020 00:38
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve 'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Libya ve 'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüşmüşlerdir." denildi.

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