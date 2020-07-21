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    • 21.07.2020 14:50
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    ve beraberindeki teknik heyet ile ’ya geliyor

    Son dakika haberleri... ’da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere ve beraberindeki teknik heyet ’ya geliyor.

    Rusya'dan kritik ziyaret!

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki teknik bir heyet 'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmesine yönelik diplomatik görüşmeler için 'ya geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Rus heyetle bir araya gelecek. Masada ise Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizi ele alınacak çözüm yolları aranacak. Saat 16.00'da toplanması beklenen heyetlerin anlaşması ve yol haritasının çizilmesi halinde bakanlar ilerleyen süreçte bakanlar düzeyinde görüşmelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Ruslar önceden de diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan heyetle 13-14 Haziran tarihleri arasında Ankara'ya gelmişti fakat o görüşmelerde öne çıkan Sirte konusunda diplomatik tıkanıklık neticesinde, ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye ziyareti ertelenmişti.

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