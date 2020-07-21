Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı ile 86 yıllık hasret sona erecek. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrası zincirlerin kırıldığı Ayasofya'da hummalı çalışmalar sürüyor. Halı döşemesi büyük ölçüde tamamlanırken, bahçede de platform ve çim çalışmaları devam ediyor.