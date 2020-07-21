Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı ile 86 yıllık hasret sona erecek. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrası zincirlerin kırıldığı Ayasofya'da hummalı çalışmalar sürüyor. Halı döşemesi büyük ölçüde tamamlanırken, bahçede de platform ve çim çalışmaları devam ediyor.
İLK NAMAZA 1000 - 1500 KİŞİ KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami çıkışında yaptığı açıklamada 1000-1500 kişilik bir katılımın olacağını söyemişti. Erdoğan, daveti Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yapacağını bildirmişti. Erdoğan, bahçede ise, binlerce kişinin önlemler euyarak namaz kılacağın bildirmişti.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI LİDERLERİ ARADI
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi liderleri aramaya başladı. Erbaş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazına davet etti, Bahçeli, Erbaş'a Cuma namazına katılacağını bildirdi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i de Cuma namazına davet eden ERbaş, olumlu yanıt aldı. Akşener de tarihi günde orada olacağını aktardı.
KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK
Erbaş, anamuhalefet partisi olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu teklifi reddetti, Cuma namazına katılmayacağını söyledi.
KADINLAR İÇİN ÖZEL ALAN
Kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak.
BAHÇELİ'DEN AYASOFYA SİLÜETLİ YÜZÜK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Ayasofya işlemeli bir yüzük yaptırdı. Bahçeli'nin bu yüzükle namaza katılması bekleniyor.