Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.





Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.





"BU SON OLSUN"

Tüm bu gelişmeler sonrası Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında; "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" dedi.





ZEYNEP DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar da aynı okuldan geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Şenpınar'ın acısı yüreklerde iken Muğla ve Türkiye yeni bir kadın cinayetiyle sarsıldı.



Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH



