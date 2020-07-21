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    • 21.07.2020 11:37
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    Vahşice öldürülen ’in üniversitesinden mesaj

    5 gündür kayıp olan öğrencisi 'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Vahşet ardından üniversite Gültekin ile ilgili duygulu bir mesaj yayınladı. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    Pınar Gültekin’in üniversitesinden mesaj

    Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

    Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

    "BU SON OLSUN"
    Tüm bu gelişmeler sonrası Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında; "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" dedi.

    ZEYNEP DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN
    Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar da aynı okuldan geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Şenpınar'ın acısı yüreklerde iken Muğla ve yeni bir kadın cinayetiyle sarsıldı.


    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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