Son dakika: İşte sosyal medya kanununun detayları! AK Parti'den sosyal medya için kanun teklifiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya için hazırlanan kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Zengin düzenlemenin detaylarıyla ilgili bilgi verirken, 5 aşamalı bir yaptırım planı olduğunun altını çizdi.

İşte açıklamadan öne çıkanlar...

Sosyal medya yeni bir hayat alanı ise insanların bunun sorumluluklarını hukuken almaları gerekiyor. Özet olarak söyleyecek olursak, hakaret ve tacize son vermek istiyoruz. Kanunun birinci maddesinde göreceksiniz 5651 sayılı kanunun içinde sosyal ağ sağlayıcı alt başlığı oluşturuyoruz. Sosyal ağ sağlayıcılarına bir muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

1 MİLYONDAN FAZLA ERİŞİMİ OLANLAR TEMSİLCİ BULUNDURACAK

2007 yılında bir kanun düzenlememiz var. 5651 sayılı kanun. Bu kanunda bazı değişiklikler getiriyoruz. Sosyal ağ sağlayıcısını tanımlıyoruz. Biz kime sosyal ağ sağlayıcı diyeceğiz?

Günlük erişimi 1 milyonun üstündeyse ve yurt dışından kaynaklı bir sosyal ağ sağlayıcı ise bunun Türkiye'de tüzel veya gerçek kişi bulundurması gerekiyor. Gerçek kişi olacak ise bu temsilci Türk olmak zorunda. 1 milyon kullanıcının altında olan ve Türkiye'de merkezi olanlar için bir düzenleme bulunmayacak.

48 SAAT SÜRE TANINACAK

Temsilciden 48 saat içinde bir cevap bekleyeceğiz. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeleri gerekecek. Cevap olumsuz ise nedenini açıklamaları gerekecek.

İLK AŞAMADA 10 MİLYON TL CEZA KESİLECEK

Kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurmaları için bir teşvikte bulunmak istiyoruz. Türkiye'de bulunma şartını kabul etmezler ise, nasıl yaptırımlar olacak, bunu açıklamak istiyorum.

Eğer yerine getirilmez ise 10 milyon TL ceza kesilecek. 30 günde hala yerine getirmezlerse 30 milyon daha ceza kesilecek. Mevcut sözleşmeleri devam edecek, yeni reklam sözleşmelerine izin verilmeyecek. Para transferlerine de böylece izin verilmemiş olacak.

BANT DARALTMA KARARI VERİLEBİLECEK

Mahkemeler yüzde 90 bant daraltma kararı verebilecek. Bant daraltma kararı verilirse erişim sağlayıcılar bunu 4 saatte yerinde getirmek zorunda kalacaklar.

Kişilik haklarının ihlali olursa 48 saatlik bir süreden bahsetmiştim. 48 saatte bir cevap gelmez ise, sosyal ağ kullanıcısına 5 milyon TL ceza kesilecek.

DOĞACAK ZARARDAN SORUMLU OLACAK

Hak ihlali durumunda 24 saat içinde içeriği kaldırmaz ise, buradan doğacak zararı tazmin edecek. Bu zarar sosyal ağ sağlayıcıdan istenebilecek.

Bir diğer önemli madde, siz yargıya başvurup sonuç alabiliyorsunuz, ama adınızı yazdığınızda geriye dönük kişiliğinize dair tüm bilgiler önünüze geliyor. Benim ismim ile bu siteler yan yana gelmesin talebi olabilecek. Elektronik tebligat da yurt dışındaki kullanıcılar için mümkün olacak.

Unutulma hakkı, verilen bir kararın üzerinden 7 yıl geçerse kaynaklardan silinmesi demektir. Unutulma hakkı evrensel hukukta vardır.

HUKUK OLMADAN ÖZGÜRLÜK OLMAZ

Yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Buradaki birinci önceliğimiz sosyal ağların hukuki bir zeminde hayatına devam etmesidir. Hukuk olmadan özgürlüğün devam etmesi mümkün değil. Sosyal ağ sağlayıcıları ile sosyal, idari ve maddi olarak bir muhataplık sağlamak için böyle bir düzenleme ihtiyacı duyuluyor. Türkiye bu konuda hakkı olan bir hukuki düzenleme yapıyor.

HAFTAYA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Unutulma hakkı sade vatandaşlar için. Siyasiler için durum biraz zorlaşıyor. Teklifin önümüzdeki hafta yasalaşmasını bekliyoruz. Şu anda 9 madde belki bir ilavesi olabilir. Biz buradan ayrıldığımızda arkadaşlar teklifi vermiş olacaklar.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI BİR ANLAMDA SORUMLU OLACAK

Muhakkak ki temaslar olacak. Yurt dışından ise bir adres olacak. Biz temsilciyi bunun için istiyoruz. Sosyal ağ sağlayıcısı bu suçu işleyen gibi olacak. Sosyal ağ sağlayıcıları bir anlamda sorumlu olacak. 48 saat içinde cevap verecek, 24 saatte kaldıracak. Eğer bunları yapmıyorsa tazminat konusunda sorumlu olacak.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK İDDİALARINA YANIT

Hukuk hava gibidir. Her şey yolundayken fark etmezsiniz. Ama işler kötüyse hava alamazsınız. Her şey yolunda gidiyorsa insanlar kişilik haklarına zarar vermeden, taciz etmeden, teröre destek vermeden istediklerini yazabilirler. İşler sınırlara dokunduğunda müdahale edilebilecek. Özgürlükler ve haklar arasında zor bir terazi. Bunu iyi kurduğumuzu düşünüyoruz.