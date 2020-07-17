





Yapılan araştırmada katılımcıların çoğunluğu sosyal medyayı en çok gündemi takip etmek için kullandığını belirtirken, aynı zamanda "Aile müessesesine zarar veren bir tehdit" olarak gördüklerini de söyledi. Halkın yüzde 75,4'ü ise Türkiye'de yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerinin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Herkesin merak ettiği konu olan sosyal medya düzenlemesine ve algısına yönelik işte o araştırmadan önemli başlıklar:





SOSYAL MEDYA DENİLİNCE 'İLETİŞİM' AKLA GELİYOR

Yapılan araştırmada "Sosyal medya denildiğinde aklınıza ilk olarak ne geliyor?" sorusuna katılımcıların yüzde 29,4'ü "iletişim" yanıtını verdi. Yüzde 27,7'lik kesim ise sosyal medya denilince aklına ilk "anlık erişim" geldiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 16,8'i "özgürlük" derken, yüzde 12'si "paylaşım", yüzde 8,3'ü "taciz/hakaret veya linç", yüzde 3,2'si "eğlence", yüzde 2,5 ise "diğer" seçeneklerini işaretledi.



