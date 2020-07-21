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    • 21.07.2020 12:45
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    da üzerinden provokasyon! Katil 'ya sahip çıktılar

    'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 'in (27) e kurban gittiği ortaya çıktı. Katil , Pınar Gültekin'i kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi da büyük tepki toplarken, provokatörler de boş durmadı. Bazı hesaplar Avcı'ya sahip çıkarak toplumsal infiale yol açacak provokatif paylaşımlarda bulundu.

    Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.




    BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ
    Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.



    CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ
    Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.



    SOSYAL MEDYADA PROVOKASYONUN FİTİLİ ATEŞLENDİ
    Toplumsal linç ve karalama kampanyalarının merkezi olan sosyal medyada provokatörler yine boş durmadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Cemal Metin Avcı'yı korur nitelikte hesaplar açıldı.



    Söz konusu hesaplardan toplumsal infiale neden olacak provokatif paylaşımlar yapılması sosyal medyanın içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Haberler Güncel Sosyal medyada Pınar Gültekin üzerinden provokasyon! Katil Cemal Metin Avcı'ya sahip çıktılar
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