Başkan Erdoğan'ın hep bir adım gerisindeydi! Acı günü...

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    • 21.07.2020 12:45
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdür 'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Cumhurbaşkanı 'ın Denizlili koruma müdürü 'nin hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

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    Cumhurbaşkanı 'ın koruma müdürlüğünü yapan 'nin, Denizli'de yaşayan annesi (83), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Köse, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır koruma müdürlüğünü yapan Denizlili Muhsin Köse'nin annesi Fatma Köse, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Annesi Fatma Köse'nin ölüm haberini alan Köse cenaze için Denizli'ye geldi. Fatma Köse için bugün saat 10.00'da Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze törenine Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ekonomi eski bakanı , Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Fatma Köse'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Köse, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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