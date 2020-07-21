Pınar Gültekin son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katledilmesi Türkiye'de en fazla konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyada
Pınar Gültekin hakkında 320 bin Tweet atıldı. Pınar Gültekin'i kim öldürdü? Pınar Gültekin kimdir, nereli kaç yaşında? Soruları odak noktası oldu. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı genç kızı öldürdüğünü ayrıntılarıyla itiraf etti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BARI VE SANAYİDE İŞ YERİ VAR
Katil zanlısı C.M.A.'nın Muğla'da C… isimli bir barın ve G… Motor isimli bir işyerinin sahibi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Yine zanlının Facebook profil fotoğrafında bir kadın ile fotoğrafının bulunduğu, barda olduğu görüldü.
Bilindiği gibi, henüz gençliğinin baharında 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in C.M.A. tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, 'Pınar Gültekin' açıklaması: Davaya müdahil olacağız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu.
Bakanlık harekete geçti! Flaş açıklamaBakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.
BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ
Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.
CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ
Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA PROVOKASYONUN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Toplumsal linç ve karalama kampanyalarının merkezi olan sosyal medyada provokatörler yine boş durmadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Cemal Metin Avcı'yı korur nitelikte hesaplar açıldı. Söz konusu hesaplardan toplumsal infiale neden olacak provokatif paylaşımlar yapılması sosyal medyanın içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.