BARI VE SANAYİDE İŞ YERİ VAR

Katil zanlısı C.M.A.'nın Muğla'da C… isimli bir barın ve G… Motor isimli bir işyerinin sahibi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Yine zanlının Facebook profil fotoğrafında bir kadın ile fotoğrafının bulunduğu, barda olduğu görüldü.

Bilindiği gibi, henüz gençliğinin baharında 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in C.M.A. tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.