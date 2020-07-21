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    • 21.07.2020 18:39
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    'da 1 terörist vurularak etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, 'lı teröristlerin kafasını ezmeye devam ediyor. 'ın ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan da, 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    1 terörist daha eksildi

    İçişleri Bakanlığı, 'ın ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan da, 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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