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    • 21.07.2020 13:01
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    : Bakan 'tan, '' açıklaması: Davaya müdahil olacağız

    haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 'da öldürülen üniversite öğrencisi 'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu.

    Bakanlık harekete geçti! Flaş açıklama
    Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.


    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, 'Pınar Gültekin' açıklaması: Davaya müdahil olacağız
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