Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin katili Cemal Metin Avcı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 5 gündür kayıp olan ve sosyal medyada gündem olan Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi. Peki, Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin katili Cemal Metin Avcı kimdir?
PINAR GÜLTEKİN KATİLİ KİM?
Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.
Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlı, öldürdüğü sevgilisini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.
PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.
Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.
PINAR GÜLTEKİN BULUNDU MU?
Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.