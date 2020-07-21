Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin katili Cemal Metin Avcı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 5 gündür kayıp olan ve sosyal medyada gündem olan Pınar Gültekin'den acı haber geldi. 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi. Peki, Pınar Gültekin katili kim? Pınar Gültekin katili Cemal Metin Avcı kimdir?

PINAR GÜLTEKİN KATİLİ KİM?

Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.