

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.



