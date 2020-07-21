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    • 21.07.2020 15:16
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    virüs karantinasında! İYİ Parti, grup toplantısı iptal!

    Geçtiğimiz hafta İP Genel Başkanı 'in yakın korumasının virüs testi pozitif çıkmıştı. Son dakika haberine göre Akşener'in kendini karantinaya alması sebebiyle bu hafta grup toplantısı yapılmadı.

    Akşener karantinada! Grup toplantısı iptal!

    İYİ Parti grup toplantısına bu hafta engeli geldi. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan 'in yakın korumasının, testi pozitif çıkmıştı.

    Korumanın test sonucunun öğrenilmesiyle Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

    Akşener'in korona testinin sonucu negatif çıksa da İyi Parti Lideri hem kendi programlarını hem de parti içi programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

    GRUP TOPLANTISI BU HAFTA YOK
    Bu kapsamda Akşener'in kendini karantinaya alması sonucu İyi Parti'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi.

    Diğer yandan bu cuma ibadete açılacak olan Ayasofya için İşleri Başkanı tarafından namaza davet alan Akşener, daveti kabul etti. Ancak Akşener'in programa katılıp katılmayacağını doktoru karar verecek.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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