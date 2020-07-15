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    • 15.07.2020 12:24
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    Genel Başkanı 'e şoku! Test sonucu belli oldu

    Genel Başkanı 'in koruma ekibinde bulunan bir poliste çıktı. TBMM'de yapılacak 15 Temmuz anma programına bu nedenle katılamayacağı açıklanan Akşener'in testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

    Akşener'e koronavirüs şoku

    , Genel Başkan 'in koruma ekibinde bir polis memurunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz anma programına katılmayacağını duyurdu.

    İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü münasebetiyle, millet iradesinin tecelligahı TBMM'de düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test 'negatif' çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır."

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