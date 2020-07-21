İletişim Başkanlığı, 24 Temmuz 2020'de Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin açılış töreniyle ilgili bir basın duyurusu yayınladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılımıyla 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek olan Ayasofya Camii'nin İbadete Açılış Töreni basın akreditasyon duyurusu yayınlandı." denildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılımıyla 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek olan Ayasofya Camii'nin İbadete Açılış Töreni basın akreditasyon duyurusu yayınlandı.



Ayrıntılı bilgi için: https://t.co/imY2irRFWC pic.twitter.com/H9gcqfky42 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 21, 2020

İşte o duyuru



Ayasofya Camii'nin İbadete Açılış Töreni (24 Temmuz 2020, İstanbul) Basın Duyurusu



1- GENEL BİLGİ

Ayasofya Camii'nin İbadete Açılış Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecektir.

2- AKREDİTASYON

Töreni takip etmek isteyen basın mensuplarının; 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar http://akreditasyon.iletisim.gov.tr internet adresi üzerinden, talep edilen belgeleri sisteme yükleyerek akreditasyon başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.



Bu çerçevede;

a) Ulusal Basın Mensupları:

Basın kartı olmayan ulusal basın mensuplarının, görevli oldukları kurumdan temin edecekleri görevlendirme yazılarını (antetli, yetkili kişi imzalı ve kaşeli) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Basın kartı bulunan ulusal basın mensuplarından herhangi bir belge istenmemektedir. (Ancak, Sürekli Basın Kartı ve Serbest Basın Kartı sahiplerinin hangi kurum adına toplantıyı takip edeceklerini başvuru sayfasında yer alan "Açıklamalar" alanına yazmaları ve kurumlarından alacakları görevlendirme yazılarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b) Ülkemizde Yerleşik Uluslararası Basın Mensupları;

Ülkemizde yerleşik uluslararası basın mensuplarının sisteme herhangi bir belge yüklemesi beklenmemektedir; daimi akreditasyon başvurusunda kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvurunuzu Seçiniz" menüsü altında yer alan etkinliklerden hangisini takip etmek istediklerini seçecekler ve istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Daimi akreditasyon başvurularında kullandıkları e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-posta adresini hatırlamayan basın mensupları daimiakreditasyon@iletisim.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirler.

c) Yurt Dışından Gelecek Uluslararası Basın Mensupları

Bağlı bulundukları kurumlarından alacakları görevlendirme yazısı (antetli, yetkili kişi imzası taşıyan ve kaşeli) ve pasaport fotokopisini sisteme yüklemek suretiyle akreditasyon başvurularını tamamlamış olacaklardır.

3- AKREDİTASYON YÖNTEMİ

a- http://akreditasyon.iletisim.gov.tr adresine giriş yapınız.

b- İlk defa giriş yapıyor iseniz "Kayıt Ol" butonu üzerinden e-posta adresiniz ve belirleyeceğiniz şifre ile kayıt yaptırınız.

c- Kayıt işleminin ardından, e-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

d- E-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre ile sisteme tekrar giriş yapınız.

e- Giriş işleminin ardından açılan sayfaya kimlik bilgilerinizi giriniz ve ardından fotoğrafınızı yükleyiniz. (Girdiğiniz bilgiler; yerli gazeteciler için "Nüfus Cüzdanı", uluslararası gazeteciler için ise "Pasaport" ile aynı olmalıdır.)

f- Açılan sayfada "Başvurunuzu Seçiniz" alanında yer alan "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı Töreni" adını tıklayınız.

g- Basın kartı sahibi olan yerli ve uluslararası gazetecilerin kurum, görev ve iletişim bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Başvuru sahipleri sayfanın sağ alt köşesinde yer alan "Gönder" butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

h- Basın kartı sahibi olmayan yerli ve uluslararası gazeteciler, istenen bilgileri sisteme girip yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle sayfanın sağ alt köşesinde yer alan "Gönder" butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır.

i- Başvurusunu başarıyla tamamlayan medya mensuplarına "Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir" bilgisini içeren e-posta gönderilmektedir. (Böyle bir e-posta almamışsanız tekrar başvuru yapınız)

j- Başvurusu uygun görülen medya mensuplarına "Başvurunuz onaylanmıştır" bilgisini içeren e-posta gönderilecektir.

k- Başvuruda kullandığınız e-posta adresi ve şifrenizi unutmayınız. Daha sonra yapacağınız akreditasyon başvurularında da bu bilgileri kullanmanız gerekmektedir

4- NAKLEN YAYIN / UPLİNK ARAÇLARI

Tören alanına girecek naklen yayın araçları için de akreditasyon yaptırılması gerekmektedir. Her bir medya kuruluşu adına sadece bir kişinin araç akreditasyonu bilgilerini doldurması yeterlidir. Araç akreditasyonu sadece naklen yayın araçları için yapılmakta olup şahsi araçlar için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Akreditasyon kartı olmayan görevli uplink ve teknik donanım araçlarının tören alanlarına girişine izin verilmeyecek ve akredite olmayan basın mensupları basının faydalandığı kolaylık ve basın organizasyonlarından yararlanamayacaklardır.

5. BASIN KURULUŞLARININ NAKLEN YAYINLARINA KONUK ALIMI

Tören alanında naklen yayınlarına konuk almak isteyen basın kuruluşları, taleplerini yayınlarına konuk edecek kişilerin; adı, soyadı ve TC kimlik numarası bilgilerini basin@tccb.gov.tr adresine 22 Temmuz 2020 saat 16.00'ya kadar ileteceklerdir.

Belirtilen tarih ve saate kadar bildirilmeyen konuklar, tören alanına giremeyecek, basın kuruluşları tarafından naklen yayına konuk olarak alınamayacaktır.

6. AKREDİTASYON KARTLARININ TESLİMİ

Basın mensupları, tören alanında kullanacakları akreditasyon kartlarını, törenin gerçekleşeceği 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.00'dan itibaren tören alanı basın giriş noktasında kurulacak basın masasından şahsen teslim alabilecektir.