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    • 20.07.2020 10:21
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    Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! yakından inceledi...

    için tarihi haftaya girildi. Cuma günü aslına kavuşan Ayasofya Camii'nde kılınacak. Hazırlıklar tam gaz sürerken, dün Başkan çalışmaları inceledi. Erdoğan, son durum ile ilgili bilgi aldı, fikirlerini aktardı. Erdoğan, ziyareti sırasında Ayasofya için özel üretilen lar ile de yakından ilgilendi. Ayasofya için turkuvaz renkte tasarlanan halıda mimariye uygun motifler yer alıyor. İşte o halılar ve dikkat çeken özellikleri...

    Ayasofya için özel üretildi! Başkan Erdoğan inceledi...

    'nde için geri sayım başladı. Danıştay'ın 1934'teki kararını kaldırması ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 'a yetiştirilmek için gece gündüz çalışılan Ayasofya'da dün Başkan incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın incelemeleri sırasında özel üretilen dikkatlerden kaçmadı. İlk kez görüntülenen halının yakından fotoğrafı da ortaya çıktı.

    TÜRK RENGİ TURKUAZ TERCİH EDİLDİ

    Ayasofya Camii için Manisa'da tasarlanan ve üretilen halılarda Türk rengi olarak bilinen 'turkuaz'ın tercih edilmezi dikkat çekti. Halıların üzerinde mimariye uygun desenler yer aldı. Halının üzerindeki iç mimariye uygun desenler beğeni topladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN İNCELEDİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ziyaretinde tüm detaylar hakkında bilgi aldı. Erdoğan özel üretilen ve bu hafta serilecek olan halıları dikkatle inceledi. Halılar hakında görevlilerden bilgi aldı.

    NE OLMUŞTU?

    1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye çevrilen Ayasofya Camii, Danıştay'ın kararı kaldırmasının ardından yeniden ibadete açılmıştı. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı tarih 24 Temmuz olarak duyurulmuştu. yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1000-1500 kişinin cami içinde namaz kılabileceğini ifade etti. Erdoğan çevrede yapılacak çalışmalar ile açık alanda katılımın olabileceğini açıkladı.

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