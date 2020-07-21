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    • 21.07.2020 11:58
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    Son dakika: "Yıldırım-2 "nda silah, ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-2 'nda silah, , roketatar sevk fişekleri ve mühimmat bulundu.

    Valilik duyurdu: Hepsi ele geçirildi

    'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-2 'nda silah, , roketatar sevk fişekleri ve mühimmat bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi kırsalında sığınak tespit edildi.



    Yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 1296 mühimmat, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, jeneratör, kütüklük ve telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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