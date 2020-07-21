HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K'nin avukatından şok açıklama: Tecavüzden sonra partililerden baskı ve tehdit gördü. Koruma kararı çıkarttık.
HDP'nin ihraç ettiği vekil Tuma Çelik'in fezlekesi yarın TBMM'de görüşülecek. Dokunulmazlığı konusunda karar verilecek.
GEÇ KALAN KORUMA!
HDP milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.'nın, tehdit edildiği ve korktuğu için hemen koruma kararı aldıramadığı ortaya çıktı.
Skandal ortaya çıkınca HDP'den istifa eden ve dün de partiden atılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, koruma kararı aldırdıklarını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun "Tecavüz delilleri var" diye rapor verdiği Çelik'in, D.K'yı ailevi sorunlarına yardımcı olacağını belirterek sık sık yanına çağırdığı ortaya çıktı.
Gürbüz, "Müvekkilem ailecek tanıştığı bu şahısla normal bir seçmen olarak aleni şekilde görüşüyor. Ailesiyle ilgili sıkıntılarına yardım edeceğini söyleyen ve kendisini çağıran şahsın yanına gidiyor. Seçim ofisi olarak kullanılan bir dernekte tecavüze uğruyor. Bundan sonra sık sık baskı görüyor. Suç duyurusunda bulunamıyor. En son eşinden boşanıyor. Aile de haberdar oluyor. 2019'da savcılığa başvuruyor" dedi.
D.K.'nın can güvenliği nedeniyle yeni koruma kararı aldığını söyleyen Adile Gürbüz, "HDP de D.K.'nın yanında olmalı" dedi.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Eşi HDP Milletvekili Mensur Işık tarafından darbedildiğini söyleyerek şikayetçi olan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
HDP'nin ihraç ettiği vekil Tuma Çelik'in fezlekesi yarın TBMM'de görüşülecek. Dokunulmazlığı konusunda karar verilecek.
GEÇ KALAN KORUMA!
HDP milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.'nın, tehdit edildiği ve korktuğu için hemen koruma kararı aldıramadığı ortaya çıktı.
Skandal ortaya çıkınca HDP'den istifa eden ve dün de partiden atılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, koruma kararı aldırdıklarını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun "Tecavüz delilleri var" diye rapor verdiği Çelik'in, D.K'yı ailevi sorunlarına yardımcı olacağını belirterek sık sık yanına çağırdığı ortaya çıktı.
Gürbüz, "Müvekkilem ailecek tanıştığı bu şahısla normal bir seçmen olarak aleni şekilde görüşüyor. Ailesiyle ilgili sıkıntılarına yardım edeceğini söyleyen ve kendisini çağıran şahsın yanına gidiyor. Seçim ofisi olarak kullanılan bir dernekte tecavüze uğruyor. Bundan sonra sık sık baskı görüyor. Suç duyurusunda bulunamıyor. En son eşinden boşanıyor. Aile de haberdar oluyor. 2019'da savcılığa başvuruyor" dedi.
D.K.'nın can güvenliği nedeniyle yeni koruma kararı aldığını söyleyen Adile Gürbüz, "HDP de D.K.'nın yanında olmalı" dedi.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Eşi HDP Milletvekili Mensur Işık tarafından darbedildiğini söyleyerek şikayetçi olan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.