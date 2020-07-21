HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz, "Dokunulmazlığın kaldırılmasına ve hapse girmesine yeterli deliller var. Suçlu HDP tarafından korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur" dedi.



Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etmesi, HDP'nin iki sene önce gerçekleşen skandalı bilmesine rağmen yeni soruşturma başlatması kamuoyunda tepki topluyor.



Avukat Gürbüz, gerçeklerin gün gibi ortaya çıktığını ve Çelik'in partisinden istifa ettiğini belirterek, "Aylar sonra gelen bu istifa her şeyi anlatıyor. İhraç edilmesini beklerdim, HDP yüzünü bir daha mağdurdan çevirdi" dedi.



Gürbüz, müvekkilinin yargıya gitmeden önce HDP yönetici ve vekillerine suçluyu anlattığı ve yardım istediğini hatırlatarak, "Aksine mağduru suçlayan, tersleyen beyanlarla geri çevrilmiştir. Bu suç bireysel değildir! Suçlu korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur" diye konuştu.







Gürbüz şunları söyledi:



DELİLLER YETERLİ

*Müvekkilimin hakkını savunarak, Çelik'in işlediği cinsel suçtan ötürü en üst cezayı alması için adaletimize güveniyorum. Sadece kadının beyanı değil, dokunulmazlığın kaldırılmasına ve hapse girmesine yeterli deliller var. TBMM'nin 22 Temmuz 2020 günü Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemiyle toplanması kadın hakları açısından kazanımdır. Tecavüz suçunu her kim işlerse işlesin mağdurun yalnız kalmayacağını, yargının ve devletin gerekeni yapacağını gösteren kıymetli bir olaydır.



* İhlal iddialarında mutlaka mağdurun yanında olan kıymetli barolarımızın Tuma Çelik-TBMM'ye soruşturmanın selameti ve adalet için çağrıda bulunmasını istiyoruz. Meclis'e sevk edilen fezleke ve kadının beyanları basında yer aldı. Harekete geçmek için yeterli. Sorular hep mağdura yöneliyor. Peki ya şüpheli? O daha meydanda. Kim ulaşacak, kim soracak? Kendi iftira açıklaması yeterli mi? Canını ailesini kaybetme pahasına neden iftira atmış?





KENAN KIRAN / SABAH