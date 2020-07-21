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    • 21.07.2020 11:40
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    : si önünde sesleri: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

    haberine göre binası önünde iki grup arasında çıkan da 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

    Alınan bilgiye göre, adliye önünde iki grup tartışmaya başladı. Taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine tartışma ya dönüştü.

    Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

    Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

    Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Adana Adliyesi önünde silah sesleri: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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