Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvelerde tavla, okey, kağıt yasağı ne zaman kalkacak?

Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından işletmeler hakkında yeni genelge yayımlandı. Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı. Peki, kahvelerde tavla, okey, kağıt yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Yayımlanan genelgede oyun yasağıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.