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    Son dakika: Haftanın ilk iş gününde Haliç'te Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    Son dakika haberine göre, 'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Yola çıkacaklar dikkat! Haliç'te trafik yoğunluğu

    'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



    HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
    Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

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