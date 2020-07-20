Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi'ne göre il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. Gözler öğretmen il içi ihtiyaç listesine çevrildi. 1 hafta sürecek başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Atamalar 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan duyuruda 1 milyon öğretmenin hizmet puanlarının güncellendiğine yer verildi. İşte güncellenen hizmet puanı sorgulama ekranı ve son bilgiler.
2020 İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
İl içi tayin başvurusu için ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip edebilirsiniz.
MEB YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN
ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen il içi yer değiştirme (atama) başvuruları başladı! MEBBİS il içi tayin ekranı
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacak. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
MEB Öğretmenlerin Hizmet Puanını Güncelledi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1 milyon öğretmenin hizmet puanlarının güncellendiğine yer verildi. Türkiye genelindeki 1 milyon öğretmeni ilgilendiren açıklama sonrası öğretmenler, hizmet puanlarını nasıl öğrenebileceklerini sorgulamaya başladı.
19 Haziran günü hizmet puanlarına etki eden durumları ve faaliyetleri güncelleyen MEB, daha sonra 7 maddelik bir genelge yayımladı. 16 Temmuz günü yayımlanan genelgedeki yeni uygulama kapsamında yüksek lisans, doktora, bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında alınan ödüller, eTwining kapsamında alınan sertifikalar, hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, alınan marka ve patent hakları gibi bir çok faaliyete ek hizmet puanı kapsamına alındı.
Bakanlık, bugün itibariyle, tüm öğretmenlerin, MEBBİS sisteminde bulunan bilgilerine göre, hizmet puanlarını güncelledi. MEB tarafından yayımlanan duyuruda hizmet puanlarının MEBBİS 'ten öğrenilebileceğine yer verildi.
MEBBİS GİRİŞ İLE GÜNCEL HİZMET PUANI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ