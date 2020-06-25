FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'ye uyguladığı şiddetle gündeme geldi. Kayınvalide Ayla Demirci'nin de çiftin boşanma davasında verdiği ifade, şaşkına çevirdi:
İSMAİL, 45 gün içerisinde kızıma 3 kez şiddet uyguladı. Düğün günü bile Eda'ya "Defol" diye bağırdı.
KIZIM 2018'in Mart ayında beni aradı. 'Anne beni dövüyor. Beni kurtar' diye ağladı.
ÇOCUK için tedavi gerekiyordu, ancak İsmail doktora gitmek istemedi.
İSMAİL, Eda'nın maaşını küçümsüyordu. Kızım pahalı olduğu için İstanbul'da değil Samsun'da kuaföre gidiyordu.
İSMAİL biraz duyarsızdı. Eski sevgilileriyle görüşüyordu.
KIZIMIN kist rahatsızlığı vardı. Bir ara kistlerin patlama riski olmuştu. Buna rağmen İsmail geceleri konserlere gitti.
Eda Demirci, yaşadığı şiddetli gözyaşlarıyla anlatmıştı.
AYLA DEMİRCİ
SEMA ALİM DALGIÇ
İSMAİL, 45 gün içerisinde kızıma 3 kez şiddet uyguladı. Düğün günü bile Eda'ya "Defol" diye bağırdı.
KIZIM 2018'in Mart ayında beni aradı. 'Anne beni dövüyor. Beni kurtar' diye ağladı.
ÇOCUK için tedavi gerekiyordu, ancak İsmail doktora gitmek istemedi.
İSMAİL, Eda'nın maaşını küçümsüyordu. Kızım pahalı olduğu için İstanbul'da değil Samsun'da kuaföre gidiyordu.
İSMAİL biraz duyarsızdı. Eski sevgilileriyle görüşüyordu.
KIZIMIN kist rahatsızlığı vardı. Bir ara kistlerin patlama riski olmuştu. Buna rağmen İsmail geceleri konserlere gitti.
Eda Demirci, yaşadığı şiddetli gözyaşlarıyla anlatmıştı.
AYLA DEMİRCİ
SEMA ALİM DALGIÇ