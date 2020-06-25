haber sunucusu, eski eşi Eda Demirci 'ye uyguladığı şiddetle gündeme geldi. Kayınvalidede çiftin boşanma davasında verdiği ifade, şaşkına çevirdi:45 gün içerisinde kızıma. Düğün günü bile Eda'ya "Defol" diye bağırdı.2018'in Mart ayında beni aradı.diye ağladı.

için tedavi gerekiyordu, ancak İsmail doktora gitmek istemedi.Eda'nın maaşını küçümsüyordu. Kızım pahalı olduğu içinbiraz duyarsızdı. Eski sevgilileriyle görüşüyordu.kist rahatsızlığı vardı. Bir ara kistlerin patlama riski olmuştu. Buna rağmen İsmail geceleriEda Demirci, yaşadığı şiddetli gözyaşlarıyla anlatmıştı.AYLA DEMİRCİ