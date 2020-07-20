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Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

Ozan Güven, İsmail Küçükkaya, Özer Arkun derken bir şiddet haberi de Bülent Emrah Parlak'tan geldi. Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturdu.Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan oyuncu çiftten Burcu Gönder, eşinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Gönder, boşanma davasından önce korunma talebinde bulundu. Agresif tavırlarıyla bilinen Bülent Emrah Parlak'ın eşine ettiği hakaretler ve uyguladığı şiddet boşanma dilekçesine eklendi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

20.07.2020 12:01 - Son Güncelleme: 20.07.2020 12:01
Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın gerçek yüzünü boşanma davası açan eşi ortaya çıkardı. Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015'te evlendi. 2016'da bir kız çocukları dünyaya geldi. Hürriyet'in haberine göre; Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

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Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

"TEKTAŞIMI SATTIRIP PARASINI ALDI"

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Parlak'ın evlilikleri boyunca eşi Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

"Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

"Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder'in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz"

Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder'i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak'ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder'in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

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