Haberler Galeri Magazin Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Önce korunma talebi sonra boşanma...

Ozan Güven, İsmail Küçükkaya, Özer Arkun derken bir şiddet haberi de Bülent Emrah Parlak'tan geldi. Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturdu.Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan oyuncu çiftten Burcu Gönder, eşinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Gönder, boşanma davasından önce korunma talebinde bulundu. Agresif tavırlarıyla bilinen Bülent Emrah Parlak'ın eşine ettiği hakaretler ve uyguladığı şiddet boşanma dilekçesine eklendi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

20.07.2020 12:01 - Son Güncelleme: 20.07.2020 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





