e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.