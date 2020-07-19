2020 LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra MEB tarafından 2020 LGS lise taban tavan puanları belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "eokulyd.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında başlamış durumda. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
LGS 2020 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı. İşte detaylar:
LGS TABAN PUANLARI KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLER
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
2020 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için tıklayınız
2020 LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2020 LGS lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan listeleri açıklandı.
2020 LGS BOŞ KONTENJAN LİSTELERİ BELLİ OLDU MU?
2020 LGS lise boş kontenjan listeleri açıklandı.. 16 Temmuz tarihinden itibaren LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde lise boş kontenjan listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.
YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
YEP PUANI NEDİR?
YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.
TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir. Kayıt sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme ve tercih sürecin 3 farklı döneme ayırmıştır. Bu üç farklı dönem;
*Özel okullara ön kayıt dönemi
*Devlet okullarına kayıt dönemi
*Nakil dönemi şeklindedir.
Bu dönemler belirli aralıklarda olup, YEP puan türüne göre kayıt işlemleri yapılmaktadır.
YEP PUANI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.
YEP PUANI NASIL HESAPLANIR?
YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700'lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.
Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.