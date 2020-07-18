Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gitti. Programı kapsamında ilk olarak Aydın Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, Vali Hüseyin Aksoy ile görüştü. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında AK Parti Aydın İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile Aydın'a ilişkin önemli açıklamalar yaptı.





Karaismailoğlu, Türkiye ve dünyanın Kovid-19 pandemisiyle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını, tüm ülkelerde maske savaşları ve ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen ülkemizin dipdiri durduğunu kaydetti.





Bakanlığa bağlı şantiyelerde de Kovid-19'a yönelik gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Maske , mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi ayakta tuttuk. İşlerimize düzenli bir şekilde devam ettik. Ülkemizin her noktasında, Çanakkale'de Çanakkale köprüsünü yaparken, Siirt'te Bitlis'te Botan köprüsünü yaparken, yine Aydın'da çok değerli projeleri devam ettiriyoruz."



AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA HEDEF, 2 YIL İÇİNDE YATIRIMI HİZMETE ALMAK

İhale sürecinde olan Aydın-Denizli Otoyoluna ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli otoyolu ihalesini başarılı bir gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Malum olan bu süreç biraz uzun sürmüş olsa bile en iyi işi yapmak için rekabet koşullarının sağlanması, ülkemizin ve dünyanın önemli firmalarının bu işe talip olması için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. O süreci de en iyi şekilde tamamladık. Çok güzel bir yarışma oldu. Çok değerli firmalar bu ihaleye ilgi gösterdiler. Yani böyle bir salgın sürecinden sonra ülkeler kendi ekonomilerini bile sorgularken, ülkemizdeki böyle büyük bir ihaleye bu kadar ilginin gösterilmesi, ülkemizin büyüklüğünün ve ülkemizin değerinin bir sonucudur. Otoyolumuzun şu an ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Prosedürleri tamamlıyoruz. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır." ifadelerini kullandı.





"Aydınlı hemşerilerimize yakışan bu projenin biran önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bakanlık olarak elimiz yüklenici firmanın sırtında olacak. Aydınlılara hizmet edecek bu yol, İnşallah proje bittikten sonra Aydın'ın değerine değer katacak." diye konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bütün projelerimizi biran önce Aydın'da hayata geçirmek için bugün buradayız. İnşallah en iyisine layık olan Aydınlı kardeşlerimizle birlikte sürekli beraber olacağız ve projeleri takip edeceğiz. Aydın'a yakışan projelerle birlikte her zaman birlikte olacağız" dedi.

Ulaşım ve altyapıdaki projelerin sadece bir yatırım olarak görülmemesi gerektiğini, bir birim yapılan harcamanın gelişinin belki on birim, yirmi birim olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Artı değerleri çok fazla. O yüzden bizim projelerimiz çok değerli. Gittikleri her yere bizim projeler canlılık getiriyor, hayat getiriyor. Orada yaşayanların yaşam kalitesini, yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk-Ortaklar Yolu Şantiye ziyaretine de giden Bakan Karaismailoğlu Aydın programına devam ediyor.