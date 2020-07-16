Türkiye yine dengeleri değiştirecek! 26 yıllık serüvende en büyük adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye'nin haberleşme uydularının uzaya gönderileceği tarihlerle ilgili yaptığı açıklama gözleri bir kez daha bu alana çevirdi.

Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B uydusunun 2021 ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesinin planlandığını, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz olan TÜRKSAT 6A'nın ise 2022'de uzaya gönderileceğini söyledi.

Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, söz konusu haberleşme uydularının gelişim süreçlerini anlattı, yerli ve milli iletişim uydusunun ülkemize neler kazandırabileceği konusunu değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞU 1994'TE BAŞLADI

Mevlütoğlu, TÜRKSAT 1B ile 1994 yılında uzaya adım atan Türkiye'nin o tarihten bu yana da her bir TÜRKSAT uydusu ile bu alandaki kabiliyet ve altyapısını bir aşama daha ilerlettiğini söyledi.

TRT Haber'in haberine göre 5A ve 5B uydularının geliştirilmesine Airbus firması tarafından 2017 yılı sonunda başlandığını hatırlatan Mevlütoğlu, "5A / 5B projesi kapsamında ana yüklenici Airbus ile bir Teknoloji Transfer Eğitim Programı başlatılmıştı. Bu program ile Türk mühendislerden oluşan bir ekip, uyduların üretildiği tesislerde teorik ve pratik eğitim aldı. Bu eğitim, tamamen milli ilk iletişim uydumuz olan TÜRKSAT 6A'nın tasarım, geliştirme ve üretim sürecinde büyük katkı sağladı" dedi.

Tüm bu projeler içerisinde TÜRKSAT 6A'nın daha farklı bir yerde konumlandığını söyleyen Mevlütoğlu, "Türkiye'nin uzay teknolojileri tarihçesinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk iletişim uydusu olmasından dolayı, Türkiye'yi bu alanda kritik bir eşiği aşmış ülkeler arasına sokacak bir proje" dedi.