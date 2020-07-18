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    • 18.07.2020 13:39
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    Son dakika: açıkladı: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen imha edildi

    Son dakika haberine göre Milli , tarafından, sivillerin yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yoluna yerleştirilen telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının () imha edildiğini duyurdu.

    Teröristlerin yerleştirdiği EYP imha edildi
    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi.




    Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP'yi tespit ederek imha etti    " denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Yüksekova-Çobanpınar yolunda tespit edilen EYP imha edildi
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