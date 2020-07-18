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    • 18.07.2020 10:32
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    Son dakika: bölgesinde 4 , bölgesinde 2 /'li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberi... : Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 4 , bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

    6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
    'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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