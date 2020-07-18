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    • 18.07.2020 09:40
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    Son dakika: MSB duyurdu: 1 /’li terörist teslim oldu

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan /'li bir teröristin, 'in ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

    MSB duyurdu: 1'i daha teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan /'li bir teröristin, 'in ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.


    KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR
    MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

    Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir terörist daha Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim oldu.

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