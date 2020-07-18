Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir teröristin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.





Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/qZBuB8IHE4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020

KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir terörist daha Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim oldu.