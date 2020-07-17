



ÇOCUKLARA "KAFANIZA SIKIN YİNE TESLİM OLMAYIN" DEMİŞLER

Sanıkların, Çatak ilçesinde ikamet eden B.B. ve H.B'ye "Burada ne yapıyorsunuz, örgüte katılın, annelerinizin başı dik dursun, orada sigara içmek dahil her şey serbest, özgür olursunuz." şeklindeki ifadelerle kandırıp terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Çocukları belirledikleri yere göndererek beklemelerini isteyen sanıklar, yolda gittikleri sırada çocuklara hitaben, 'Sakın örgütten kaçmayın, şehit olursanız kafamız dik olacak, yakalandığınızda bizim adımızı vermeyin, kafanıza sıkın yine de teslim olmayın.' diyerek örgüt propagandası yapmaya devam etmişlerdir. Öğlen saatlerinde Övecek Mahallesi kırsalına vardıkları, sanık M.B'nin araçtan inerek ıslık çaldığı, ormanlık alandan çıkan 5 terör örgütü mensubunun araca doğru geldiği ve sanıkların örgüt mensuplarıyla konuşarak yanlarında götürdükleri 1 çuval ekmeği ve yanlarında götürdükleri çocukları teslim ederek döndükleri anlaşılmıştır. Katılan çocuk, 2 Eylül 2019'da Kuzey Irak'tan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelip kolluk güçlerine kendiliğinden teslim olmuştur."



