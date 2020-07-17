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    • 17.07.2020 14:30
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    Son dakika: 'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 odalı mağarada, roketatar sevk fişeği, uçaksavar ve roketatar mühimmatı bulundu.

    Teröristlerin inlerinde ele geçirildi!

    'nin ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 odalı mağarada, roketatar sevk fişeği, uçaksavar ve roketatar mühimmatı bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, bugün Çukurca ilçesine bağlı Alkan Köyü Derin Tepe kırsalına düzenlenen operasyonda 2 odalı mağara tespit edildi.

    Mağarada yapılan aramada jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 57 mm geri tepmesiz top mühimmatı, 51 uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi.

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