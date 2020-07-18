İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Türkiye, İHA'ları çok etkin kullandı. Suriye ve Libya'da oyunu değiştirdi" dedi. Linci yedi:
The Guardian: Türkiye'yi güçlü göstermek kimin işine yarıyor.
The Daily Telegraph: Bakanın istihbaratını Türkler vermiş!
Financial Times: Bunlar gerçek değil...
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
The Guardian: Türkiye'yi güçlü göstermek kimin işine yarıyor.
The Daily Telegraph: Bakanın istihbaratını Türkler vermiş!
Financial Times: Bunlar gerçek değil...
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace