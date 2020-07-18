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    • 18.07.2020 Gazete
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    Ben Türk İHA'larını övdü, linci yedi!

    Ben , ", İHA'ları çok etkin kullandı. ve 'da oyunu değiştirdi" dedi. Ben Wallace, bu açıklamasının ardından linci yedi.

    Haberler Güncel İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Türk İHA'larını övdü, linci yedi!
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