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    Son dakika: 'de polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, ’in Bornova ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması sonucu metrelerce sürüklendikten sonra beton bariyerlere çarparak durabildi. Polis memuru olduğu öğrenilen sürücü yaşamını yitirdi.

    İzmir'den acı haber!

    'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Cem Coşkun (48) idaresindeki 35 AAU 594 plakalı otomobil, Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki virajda, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.


    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil bir süre sürüklendi. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

    Otomobildeki Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Coşkun'un polis memuru olduğu öğrenildi.

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