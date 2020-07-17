Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.
#Deprem
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Andirin (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 18.07.2020, 00:32:22 TSİ
Enlem : 37.4005 N
Boylam : 36.3478 E
Derinlik : 15.82 km
Detay : https://t.co/7ilAlTH8l1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2020
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.07.18 00:32:21 37.3755 36.3768 9.6 -.- 3.9 3.9 KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.07.17 21:44:21 38.2793 38.8017 5.4 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.17 17:36:22 39.8175 35.2820 5.0 -.- 1.9 -.- CIGDEMLI-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2020.07.17 16:01:54 36.6798 27.9550 9.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.07.17 15:41:13 38.3692 26.6482 5.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.17 15:14:37 35.0072 27.1398 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.17 14:46:19 36.9937 28.5167 5.2 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.07.17 14:45:06 39.1083 27.8067 8.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.07.17 14:00:02 38.4685 39.2325 11.4 -.- 0.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.17 13:44:26 40.4068 29.1533 0.0 -.- 1.2 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel
2020.07.17 13:33:12 38.3943 39.1980 5.0 -.- 0.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.17 13:24:12 40.3847 31.0845 5.0 -.- 1.8 -.- UZUNCAM-MUDURNU (BOLU) İlksel
2020.07.17 13:17:46 35.2912 26.8705 5.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.17 13:16:51 35.4923 26.7278 3.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.17 13:15:56 37.2322 28.2527 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.07.17 12:47:12 39.3583 29.3332 0.0 -.- 1.4 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.07.17 12:34:59 37.5672 35.4080 5.0 -.- 1.3 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2020.07.17 12:30:21 39.6898 27.9315 8.3 -.- 1.4 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR) İlksel
2020.07.17 12:21:21 39.7927 26.2885 0.0 -.- 1.2 -.- KARADAG-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2020.07.17 12:17:14 37.1037 27.8970 0.0 -.- 1.3 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel