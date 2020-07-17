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    • 18.07.2020 00:55
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    'ta korkutan | , Kandilli son depremler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () aktardığı son dakika bilgisine göre 'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

    Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

    'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de 'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.


    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.07.18 00:32:21 37.3755 36.3768 9.6 -.- 3.9 3.9 KOLELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2020.07.17 21:44:21 38.2793 38.8017 5.4 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.07.17 17:36:22 39.8175 35.2820 5.0 -.- 1.9 -.- CIGDEMLI-SORGUN (YOZGAT) İlksel
    2020.07.17 16:01:54 36.6798 27.9550 9.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.17 15:41:13 38.3692 26.6482 5.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.07.17 15:14:37 35.0072 27.1398 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.17 14:46:19 36.9937 28.5167 5.2 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
    2020.07.17 14:45:06 39.1083 27.8067 8.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
    2020.07.17 14:00:02 38.4685 39.2325 11.4 -.- 0.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.07.17 13:44:26 40.4068 29.1533 0.0 -.- 1.2 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel
    2020.07.17 13:33:12 38.3943 39.1980 5.0 -.- 0.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.07.17 13:24:12 40.3847 31.0845 5.0 -.- 1.8 -.- UZUNCAM-MUDURNU (BOLU) İlksel
    2020.07.17 13:17:46 35.2912 26.8705 5.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.17 13:16:51 35.4923 26.7278 3.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.17 13:15:56 37.2322 28.2527 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
    2020.07.17 12:47:12 39.3583 29.3332 0.0 -.- 1.4 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
    2020.07.17 12:34:59 37.5672 35.4080 5.0 -.- 1.3 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
    2020.07.17 12:30:21 39.6898 27.9315 8.3 -.- 1.4 -.- AYSEBACI-(BALIKESIR) İlksel
    2020.07.17 12:21:21 39.7927 26.2885 0.0 -.- 1.2 -.- KARADAG-EZINE (CANAKKALE) İlksel
    2020.07.17 12:17:14 37.1037 27.8970 0.0 -.- 1.3 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

    Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta korkutan deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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