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    • 18.07.2020 09:44
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    'teki terör örgütü /'ya yönelik operasyonda flaş gelişme! 9 zanlı daha tutuklandı

    Son dakika haberine göre 'te terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u daha tutuklandı.

    PKK/KCK'ya darbe üstüne darbe! 9 kişi daha...

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında, 'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak şartıyla 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

    Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltı alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, 'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Zanlılardan 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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