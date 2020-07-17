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    Son dakika: 'te / operasyonu: 'li ve 'lilerin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre, /-TM örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında ve yöneticileri de var. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    HDP ve CHP yöneticileri tutuklandı

    /-TM örgütlenmesinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik uzun süreli teknik çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenmişti.

    /DBP Gaziantep İl/ilçe Yöneticilerinin, DTP/BDP Nusaybin Belediye Eski Başkanı ve TJA Sözcüsü ile 2 Mahallle Muhtarının da aralarında olduğu toplamda 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.



    Edinilen bilgiye göre, yakalanıp gözaltına alınan 15 şahıs hakkında tamamlanan adli tahkikatların akabinde çıkarıldığı adli mercilerce 6 şahıs adli Kontrol (Ev hapsi) kararıyla serbest bırakıldı.

    9 ŞAHIS TUTUKLANDI
    Aralarında HDP İl Başkanı , HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Belediye Meclis Üyeleri Avukat Adnan Erol ve Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şahıs ise tutuklanarak Gaziantep H ve L tipi kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

    Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: HDP'li ve CHP'lilerin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
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