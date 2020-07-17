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    • 17.07.2020 12:51
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    Son dakika: MSB duyurdu: la, Batman'dan Ankara ve 'ya

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ankara ve 'da bekleyen hastalara, Batman'dan ile kalp ve pankreas grefti ulaştırıldığı bildirildi.

    MSB duyurdu: Nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ankara ve 'da bekleyen hastalara, Batman'dan ile kalp ve pankreas grefti ulaştırıldığı bildirildi.



    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir. Ankara ve Malatya'da organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak ve Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile Batman'dan kalp ve pankreas grefti ulaştırıldı" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Askeri uçakla, Batman'dan Ankara ve Malatya'ya organ nakli
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