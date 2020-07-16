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    • 16.07.2020 11:31
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    Son dakika: bölgesinde teröre darbe: 4 /'li terörist yakalandı

    Son dakika haberine göre, Milli , bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 /'li teröristin yakalandığını bildirdi.

    Zeytin Dalı bölgesinde teröre darbe

    Milli , bölgesinde 4 /'li teröristin yakalandığını bildirdi.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde teröre darbe: 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
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