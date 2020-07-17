18 - 19 Temmuz Cumartesi / Pazar nöbetçi var mı? Ankara, İstanbul, İzmir Türkiye Noterler Birliği çalışıyor mu, açık mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



Noter çalışma saatleri 2020 yılına göre sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasıdır. Öğle arası bir saat yemek molası verilmektedir. Bu saatler 13.00 ya da 13.30 olabilmektedir. Yoğunluğa göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir.

18-19 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Noterler bu hafta sonu kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesinde nöbetçi noterlerle ilgili şu duyuru yer alıyor:

"Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

Bilgilerinize sunarız."



NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?



Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Şirket sözleşmesi,

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul,

Hibe vaadi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,