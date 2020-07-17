TİKA’dan iki ülkeye daha Kovid-19'la mücadele desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla cezaevlerinde kalan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Tanzanya Cezaevleri İdaresine temizlik ve hijyen malzemesi temininde bulunulduğu, cezaevlerinde halen koğuş düzeni şeklinde yaşamak zorunda kalan binlerce mahkum arasında virüsün bulaşma riskinin minimum seviyede tutulmasına yardımcı olunduğu belirtildi.

Tanzanya'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında eldeki bütçe imkanları dahilinde maske, koruyucu tulum, eldiven, temizlik ve hijyen malzemelerinin temininde önceliği hastane, dispanser gibi sağlık kurumlarına vermek durumunda kaldığı vurgulanarak, cezaevleri gibi toplu halde yaşamak durumunda kalan mahkumlar için ise sadece kısıtlı tedbirler aldığı aktarıldı.

İlala İlçe Kaymakamı Sophia Mjema, teslim törenindeki konuşmasında, TİKA'ya Tanzanya'nın salgınla mücadelesinde, cezaevlerinde zor şartlarda yaşayan mahkumları unutmayarak onlara destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mjema, bu zor dönemde Tanzanya devletinin yanında yer alarak toplum sağlığının korunması için verdiği önemli ve anlamlı destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.







TİKA'DAN ZİMBABVE'DE 1000 AİLEYE GIDA VE HİJYEN YARDIMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zimbabve'nin Marondera ve Chegutu bölgeleri başta olmak üzere fakir bölgelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak amacıyla 1000 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği iş birliğinde Zimbabve'nin Marondera ve Chegutu bölgeleri başta olmak üzere fakir bölgelerde 1000 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Chegutu'nın Gadzema bölgesinde Kovid-19'dan etkilenen ailelere dağıtılan paketlerde, en çok ihtiyaç duyulan malzemeler şeker, pirinç, un, yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra sabun gibi hijyen malzemeleri de bulunuyor.

Gadzema Camii İmamı Jamaad Musa, gelen yardımlardan dolayı TİKA ve Türk milletine minnettar olduklarını dile getirdi.

Bölgede yaşayan Llewelyn Sharief Phiri ise "Evimde yiyecek hiçbir şeyim kalmamıştı ve nereden yiyecek bulacağımı bilemiyordum. Tam zamanında geldikleri için TİKA'ya minnettarım." ifadelerini kullandı.